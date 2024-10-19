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Британия предупредила Китай, что его помощь РФ может повредить отношениям с Европой

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 19 октября 2024, 18:14
Британия предупредила Китай, что его помощь РФ может повредить отношениям с Европой
Дэвид Лемми, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия России для использования в войне против Украины, заявив, что это может повредить отношениям Китая с Европой.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Заявление британского министра прозвучало на фоне решения США ввести санкции на китайские компании, производящие оружие для РФ.

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В ходе визита в Китай Лемми заявил министру иностранных дел Ван И, что Великобритания и Китай имеют "общую заинтересованность в европейском мире и прекращении войны" в Украине.

По его словам, китайские военные поставки в Россию "рискуют навредить отношениям Китая с Европой, одновременно помогая поддерживать войну" против Украины.

Что предшествовало: США неоднократно предостерегали Китай от поддержки российской оборонной промышленности и ввели сотни санкций, направленных на ограничение возможностей Москвы использовать определенные технологии в военных целях.

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В сентябре заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Китай напрямую помогает российской военной машине, поддерживая ее усилия по ведению войны против Украины.

ВеликобританияКитайРосcиявойна
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