Генштаб: Зараз одночасно проходять підготовку понад 20 тисяч мобілізованих

У навчальних центрах Збройних сил зараз підготовку одночасно проходять понад 20 тисяч мобілізованих, тоді як кілька місяців тому ця цифра становила майже 35 тисяч.

Джерело: начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак на брифінгу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Зараз у Збройних силах розгорнута потужна мережа навчальних центрів. ...Є понад 25 навчальних об'єктів, кожен має свою специфіку. Ми створили їх так, щоб майже кожен вид, рід військ мав свій навчальний центр, відповідно, там навчають для своїх потреб військових фахівців. Це дало змогу органам військового управління впливати на зміст, на якість підготовки військовослужбовців.

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Тому обсяги зараз дуже великі, перш за все ми говоримо про чисельність – більше 20 тисяч (осіб) одночасно на підготовці".

Деталі: За словами Румака, кілька місяців тому одночасно підготовку проходило майже 35 тисяч мобілізованих, проте зараз ця кількість зменшилась.

Він додав, що навчання одного мобілізованого коштує державі близько 100 тисяч гривень, що включає зарплату, речове та медичне забезпечення, пальне, боєприпаси тощо.