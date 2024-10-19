Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Зараз одночасно проходять підготовку понад 20 тисяч мобілізованих

Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 18:35
Генштаб: Зараз одночасно проходять підготовку понад 20 тисяч мобілізованих
ілюстративне фото Global Images Ukraine via Getty Images

У навчальних центрах Збройних сил зараз підготовку одночасно проходять понад 20 тисяч мобілізованих, тоді як кілька місяців тому ця цифра становила майже 35 тисяч.

Джерело: начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрини і підготовки Генштабу ЗСУ Василь Румак на брифінгу, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "Зараз у Збройних силах розгорнута потужна мережа навчальних центрів. ...Є понад 25 навчальних об'єктів, кожен має свою специфіку. Ми створили їх так, щоб майже кожен вид, рід військ мав свій навчальний центр, відповідно, там навчають для своїх потреб військових фахівців. Це дало змогу органам військового управління впливати на зміст, на якість підготовки військовослужбовців.

Реклама:

Тому обсяги зараз дуже великі, перш за все ми говоримо про чисельність – більше 20 тисяч (осіб) одночасно на підготовці".

Деталі: За словами Румака, кілька місяців тому одночасно підготовку проходило майже 35 тисяч мобілізованих, проте зараз ця кількість зменшилась.

Він додав, що навчання одного мобілізованого коштує державі близько 100 тисяч гривень, що включає зарплату, речове та медичне забезпечення, пальне, боєприпаси тощо.

Генштабмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Львові дозволять Bolt та Uklon працювати в комендантську годину

НАТО підтверджує присутність солдат КНДР у Курській області РФ

В Офісі президента ще шукають заміну Костіну: знайти "незашквареного" проблематично – джерела

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна

фотоКількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Харківщину зросла до 21, з них 5 дітей

ISW: Брак грошей і людей змусить Путіна міняти спосіб ведення війни

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На фронті за добу відбулось майже дві сотні боїв
Генштаб: Сили оборони зупинили 210 російських штурмів за добу
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 530 солдатів і 51 ББМ за добу
Останні новини
15:36
70% українців вважають підтримку ЄС у боротьбі з корупцією неефективною – опитування
15:28
Для вдосконалення своїх продуктів український бізнес все частіше звертається до університетів
15:25
АРМА оголосило конкурс на управління ключовим логістичним комплексом Закарпаття
15:24
Скандал зі шкільним підручником без Криму: учні отримають новий виправлений наклад
15:22
футбол"Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера
15:20
"Мільйон доларів і елітний автопарк": у справі Голосіївського ТЦК суд обрав запобіжки
15:05
Китай запускає новий інструмент кредитування для підйому економіки
14:52
Частіше, ніж від ДТП: вчені з’ясували, що через газові плити щороку помирають 40 тисяч європейців
14:48
БЕБ знайшло електронні сигарети на 15 мільйонів: замовлення надсилали поштою
14:46
Найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни: сили ППО знищили 10 БпЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: