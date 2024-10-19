Генштаб: Сейчас одновременно проходят подготовку более 20 тысяч мобилизованных

В учебных центрах Вооруженных сил сейчас подготовку одновременно проходят более 20 тысяч мобилизованных, тогда как несколько месяцев назад эта цифра составляла почти 35 тысяч.

Источник: начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак на брифинге, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас в Вооруженных силах развернута мощная сеть учебных центров. ...Есть более 25 учебных объектов, каждый имеет свою специфику. Мы создали их так, чтобы почти каждый вид, род войск имел свой учебный центр, соответственно, там обучают для своих нужд военных специалистов. Это позволило органам военного управления влиять на содержание, на качество подготовки военнослужащих.

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Поэтому объемы сейчас очень большие, прежде всего мы говорим о численности – более 20 тысяч (человек) одновременно на подготовке".

Детали: По словам Румака, несколько месяцев назад одновременно подготовку проходило почти 35 тысяч мобилизованных, однако сейчас это количество уменьшилось.

Он добавил, что обучение одного мобилизованного стоит государству около 100 тысяч гривен, что включает зарплату, вещевое и медицинское обеспечение, топливо, боеприпасы и тому подобное.