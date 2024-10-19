Франція заявила про підтримку українського Плану перемоги

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що підтримує План перемоги, запропонований президентом Володимиром Зеленським, і прагне згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн.

Джерело: заява французького міністра, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на AP

Пряма мова: "Перемога Росії стала б торжеством права найсильнішого і підштовхнула б міжнародний порядок до хаосу.

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Ось чому наші контакти повинні дозволити нам досягти прогресу в реалізації Плану перемоги президента Зеленського та згуртувати навколо нього якомога більшу кількість країн".

Деталі: Він також наголосив, що український спротив дозволяє утримувати лінію фронту, "яка відділяє Європу від Росії Володимира Путіна, яка відділяє свободу від гноблення".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський представив свій План перемоги, який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

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У Білому домі, коментуючи План перемоги, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.