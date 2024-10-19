Франция заявила о поддержке украинского Плана победы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что поддерживает План победы, предложенный президентом Владимиром Зеленским, и стремится сплотить вокруг него как можно большее количество стран.

Источник: заявление французского министра, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на AP

Прямая речь: "Победа России стала бы торжеством права сильнейшего и подтолкнула бы международный порядок к хаосу.

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Вот почему наши контакты должны позволить нам достичь прогресса в реализации "плана победы" президента Зеленского и сплотить вокруг него как можно большее количество стран".

Детали: Он также отметил, что украинское сопротивление позволяет удерживать линию фронта, "которая отделяет Европу от России Владимира Путина, которая отделяет свободу от угнетения".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский представил свой План победы, который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

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В Белом доме, комментируя План победы, заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.