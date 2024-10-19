Росіяни вдарили по центру Запоріжжя: 10 постраждалих, серед них діти

Внаслідок удару КАБами по центру Запоріжжя у суботу ввечері постраждали 10 людей.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram, Нацполіція

наслідки обстрілу Запоріжжя, фото з Telegram Івана Федорова

Пряма мова: "В суботу ввечері ворог наніс два удари КАБами по центру Запоріжжя. На жаль, є перші постраждалі, чергові пошкоджені будівлі".

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Деталі: Федоров повідомив про 3 постраждалих.

О 19:41 він повідомив, що кількість постраждалих зросла до 4 осіб – троє жінок і один чоловік.

Всім надається невідкладна допомога медиків.

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О 20:40 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років.

Діти перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

О 22:20 Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вечірньої атаки росіян на Запоріжжя зросла до 10 людей.

Національна поліція повідомила, що в суботу ввечері російські війська завдали три авіаційних удари (попередньо, ФАБами) по території Запоріжжя.

Мішенню окупантів стали три райони обласного центру. Внаслідок авіаударів вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований житловий будинок, пошкоджені довколишні магазини, автомийка, складське приміщення торгівельного центру, транспортні засоби.