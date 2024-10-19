Россияне ударили по центру Запорожья: 10 пострадавших, среди них дети
В результате удара УАБами по центру Запорожья в субботу вечером пострадали 10 человек.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, Нацполиция
Прямая речь: "В субботу вечером враг нанес два удара УАБами по центру Запорожья. К сожалению, есть первые пострадавшие, очередные поврежденные здания".
Детали: Федоров сообщил о 3 пострадавших.
В 19:41 он сообщил, что количество пострадавших возросло до 4 человек - трое женщин и один мужчина.
Всем оказывается неотложная помощь медиков.
В 20:40 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет.
Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
В 22:20 Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате вечерней атаки россиян на Запорожье возросло до 10 человек.
Национальная полиция сообщила, что в субботу вечером российские войска нанесли три авиационных удара (предварительно, ФАБами) по территории Запорожья.
Мишенью оккупантов стали три района областного центра. В результате авиаударов взрывной волной и обломками частично разрушен жилой дом, повреждены близлежащие магазины, автомойка, складское помещение торгового центра, транспортные средства.