Россияне ударили по центру Запорожья: 10 пострадавших, среди них дети

В результате удара УАБами по центру Запорожья в субботу вечером пострадали 10 человек.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, Нацполиция

последствия обстрела Запорожья, фото из Telegram Ивана Федорова

Прямая речь: "В субботу вечером враг нанес два удара УАБами по центру Запорожья. К сожалению, есть первые пострадавшие, очередные поврежденные здания".

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Детали: Федоров сообщил о 3 пострадавших.

В 19:41 он сообщил, что количество пострадавших возросло до 4 человек - трое женщин и один мужчина.

Всем оказывается неотложная помощь медиков.

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В 20:40 Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 8 человек, среди них две девочки 9 и 13 лет.

Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В 22:20 Федоров сообщил, что количество пострадавших в результате вечерней атаки россиян на Запорожье возросло до 10 человек.

Национальная полиция сообщила, что в субботу вечером российские войска нанесли три авиационных удара (предварительно, ФАБами) по территории Запорожья.

Мишенью оккупантов стали три района областного центра. В результате авиаударов взрывной волной и обломками частично разрушен жилой дом, повреждены близлежащие магазины, автомойка, складское помещение торгового центра, транспортные средства.