Україна підписала угоду з Німеччиною щодо ППО, долучаться ще 4 країни

підписання угоди з Німеччиною, фото з Facebook Умєрова

Україна підписала угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони нашої країни, до проєкту долучаться також Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

Джерело: міністр оборони Рустем Умєров у Facebook

Пряма мова: "На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України. Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

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До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія".

Деталі: Умєров подякував Німеччині за ініціативу та країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України.

Що передувало: У суботу міністри оборони країн "Групи семи" (G7) у спільній заяві за підсумками зустрічі у Неаполі заявили, що підтримують незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО.