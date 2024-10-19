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Украина подписала соглашение с Германией о ПВО, присоединятся еще 4 страны

Катерина ТищенкоСуббота, 19 октября 2024, 22:54
Украина подписала соглашение с Германией о ПВО, присоединятся еще 4 страны
подписание соглашения с Германией, фото из Facebook Умерова

Украина подписала соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны нашей страны, к проекту присоединятся также Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Прямая речь: "На заседании министров обороны G7 подписали важное соглашение с Германией о немедленных действиях по усилению системы противовоздушной обороны Украины. Соглашение предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины. 

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К проекту, кроме Украины, присоединятся еще пять стран-подписантов: Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания".

Детали: Умеров поблагодарил Германию за инициативу и страны-участницы за сильный вклад в безопасность Украины.

Что предшествовало: В субботу министры обороны стран "Группы семи" (G7) в совместном заявлении по итогам встречи в Неаполе заявили, что поддерживают необратимый путь Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

ГерманияПВОУмеров Рустемпомощь Украине
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