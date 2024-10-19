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Ворог за день 50 разів атакував на Курахівському напрямку – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 23:15
Ворог за день 50 разів атакував на Курахівському напрямку – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

У суботу на фронті відбулося 138 боєзіткнень, при цьому 50 атак було зафіксовано на Курахівському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також українськими воїнами пошкоджено два автомобіля окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.

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На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, проте завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці, здійснював обстріли позицій українських військ.

На Краматорському напрямку захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине, два боєзіткнення тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах Торецька та Катеринівки. 

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – у суботу на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них – безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога.

Найгарячіше в суботу на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 50 разів атакував українські позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки. Досі точиться 17 боєзіткнень.

На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Новоукраїнки та Богоявленки, всі атаки відбиті українськими воїнами.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись поблизу Малої Токмачки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру.

На Придніпровському напрямку росіяни шість разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

Генштабвійна
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