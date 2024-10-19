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Враг за день 50 раз атаковал на Кураховском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 19 октября 2024, 23:15
Враг за день 50 раз атаковал на Кураховском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу на фронте произошло 138 боестолкновений, при этом 50 атак было зафиксировано на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных (три ракеты) и 57 авиационных (97 КАБ) ударов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 607 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал оборонительные рубежи украинских воинов неподалеку Старицы и Волчанска. По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 74 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено две единицы автомобильной техники и 25 БПЛА. Также украинскими воинами повреждены два автомобиля оккупантов.

На Купянском направлении противник 16 раз проводил штурмы в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские защитники отбили все атаки врага. Также захватчики нанесли авиационный удар по Купянску.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно боестолкновение продолжается до сих пор. Под ударами вражеской авиации оказались Новоегоровка и Терны.

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На Северском направлении враг активных действий не проводил, однако наносил удары управляемыми авиабомбами по Северску и Резниковке, осуществлял обстрелы позиций украинских войск.

На Краматорском направлении защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи Андреевки, Предтечино и Ступочек, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали силы обороны у Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, два боестолкновения продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Торецка и Катериновки. 

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 24 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Променя и Селидово. Семь атак до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении было обезврежено 214 оккупантов, 97 из них – безвозвратно. Также уничтожены автомобиль, четыре мотоцикла и противотанковый ракетный комплекс врага.

Горячее всего в субботу на Кураховском направлении. Враг, при поддержке авиации, 50 раз атаковал украинские позиции вблизи Зоряного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки. До сих пор продолжается 17 боестолкновений.

На Времовском направлении захватчики осуществили четыре наступательных действия неподалеку Новоукраинки и Богоявленки, все атаки отбиты украинскими воинами.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться вблизи Малой Токмачки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма. Оккупант нанес авиационный удар по Запорожью, пострадали гражданские жители областного центра.

На Приднепровском направлении россияне шесть раз потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

Генштабвойна
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