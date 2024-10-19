Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Запоріжжі представник ТЦК стріляв у повітря під час конфлікту з мешканцем

Катерина ТищенкоСубота, 19 жовтня 2024, 23:36
У Запоріжжі представник ТЦК стріляв у повітря під час конфлікту з мешканцем
ілюстративне фото Getty Images

У Запоріжжі в суботу стався конфлікт між місцевим мешканцем і військовослужбовцями ТЦК, під час якого представник ТЦК здійснив постріл у повітря.

Джерело: Запорізький обласний ТЦК та СП

Деталі: Повідомляється, що в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які сумісно з представниками поліції проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, в ході якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.

Реклама:

Дослівно: "Військовослужбовці Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Громадянин військово-облікового документа не мав. Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу.

Звісно, знайшлись бажаючі допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках".

Деталі: У ТЦК зазначили, що з цього приводу призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.

ЗапоріжжяТЦКмобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кім пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників – ЗМІ

фото1000 літрів дизпального в обмін на відстрочку від мобілізації: на Тернопільщині затримали військкома

Росіяни взяли в полон 4-х нацгвардійців біля Селидового, допитали на камеру та вбили

фото, відеоУ Польщі затримали групу, яка переправляла мігрантів через кордон, серед організаторів – українці

РосЗМІ: Син Януковича отримав російське громадянство 

Усі новини...
Запоріжжя
Росіяни вдарили по центру Запоріжжя: 10 постраждалих, серед них діти
ЗСУ вдарили по тренувальному полігону окупантів на Запоріжжі
Окупанти вночі атакували Запоріжжя, поранили 3 людей
Останні новини
13:48
Від конфлікту між Китаєм та США виграла технологічна сфера Малайзії
13:48
мапаВ Україні до кінця тижня буде тепло
13:45
Угорська опозиція вперше за 18 років випередила партію Орбана – опитування
13:34
Один з рідкісних примірників "Маленького принца" з правками автора виставили на продаж
13:31
біатлонПідручний планує виступити в Різдвяній гонці-2024
13:30
Перемога Трампа на виборах може завдати важкого удару по економіці Німеччини - Reuters
13:21
оновлено, фотоУдар росіян біля ринку у Куп’янську: кількість поранених зросла до дев’яти
13:10
Федоров анонсував нові послуги в "Дії": їх буде шість
13:05
Кім пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні
12:59
У Грузії прийшли з обшуками у домівки співробітників Atlantic Council
Усі новини...
Реклама:
Реклама: