У Запоріжжі представник ТЦК стріляв у повітря під час конфлікту з мешканцем

У Запоріжжі в суботу стався конфлікт між місцевим мешканцем і військовослужбовцями ТЦК, під час якого представник ТЦК здійснив постріл у повітря.

Джерело: Запорізький обласний ТЦК та СП

Деталі: Повідомляється, що в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які сумісно з представниками поліції проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, в ході якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря.

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Дослівно: "Військовослужбовці Комунарського РТЦК та СП звернулись до чоловіка з проханням надати для перевірки військово-обліковий документ. Громадянин військово-облікового документа не мав. Йому було запропоновано добровільно приїхати до РТЦК для уточнення даних. Чоловік, замість виконання законної вимоги, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу.

Звісно, знайшлись бажаючі допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках".

Деталі: У ТЦК зазначили, що з цього приводу призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.