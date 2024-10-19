В Запорожье представитель ТЦК стрелял в воздух во время конфликта с жителем

В Запорожье в субботу произошел конфликт между местным жителем и военнослужащими ТЦК, во время которого представитель ТЦК совершил выстрел в воздух.

Источник: Запорожский областной ТЦК и СП

Детали: Сообщается, что в Коммунарском районе между военнослужащими ТЦК и СП, которые совместно с представителями полиции проводили мероприятия оповещения, и жителем Запорожья произошла конфликтная ситуация, в ходе которой военнослужащий произвел выстрел в воздух.

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Дословно: "Военнослужащие Коммунарского РТЦК и СП обратились к мужчине с просьбой предоставить для проверки военно-учетный документ. Гражданин военно-учетного документа не имел. Ему было предложено добровольно приехать в РТЦК для уточнения данных. Мужчина, вместо выполнения законного требования, начал нецензурную брань, унижая честь и достоинство военнослужащих, после чего начал звать прохожих на помощь.

Конечно, нашлись желающие помочь. Несколько мужчин попытались применить физическую силу к военнослужащему. После чего военный в целях самообороны предупредил об осуществлении им выстрела и совершил выстрел вверх из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности предусмотренных в этих случаях".

Детали: В ТЦК отметили, что по этому поводу назначено служебное расследование, проводятся следственные действия.