Пентагон не виключає нової атаки Ірану на Ізраїль

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитують Укрінформ і CNN

Пряма мова Райдера: "Звісно, ми сподіваємося, що не буде ще однієї атаки. Але очевидно, що Іран зберігає потенціал, і він продемонстрував, що готовий використовувати його для прямого нападу на Ізраїль".

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Деталі: За словами представника Пентагона, Сполучені Штати ретельно відстежують розвиток ситуації.

Пряма мова Райдера: "Тому ми продовжуємо тісні консультації з Ізраїлем стосовно наступних кроків для його захисту".

Деталі: Атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня Пентагон назвав вдвічі масштабнішою у порівнянні з тією, що була у квітні.

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Пряма мова Райдера: "Вона (ракетна атака Ірану на Ізраїль – ред.) приблизно вдвічі більша за кількістю балістичних ракет, які вони запустили під час останньої атаки".

Що передувало: Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Передісторія: