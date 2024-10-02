Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон не виключає нової атаки Ірану на Ізраїль

Ольга Глущенко Середа, 2 жовтня 2024, 01:10
Пентагон не виключає нової атаки Ірану на Ізраїль
Патрік Райдер, фото Getty Images

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

Джерело: речник Пентагону генерал Патрік Райдер, цитують Укрінформ і CNN

Пряма мова Райдера: "Звісно, ми сподіваємося, що не буде ще однієї атаки. Але очевидно, що Іран зберігає потенціал, і він продемонстрував, що готовий використовувати його для прямого нападу на Ізраїль".

Реклама:

Деталі: За словами представника Пентагона, Сполучені Штати ретельно відстежують розвиток ситуації.

Пряма мова Райдера: "Тому ми продовжуємо тісні консультації з Ізраїлем стосовно наступних кроків для його захисту".

Деталі: Атака Ірану на Ізраїль 1 жовтня Пентагон назвав вдвічі масштабнішою у порівнянні з тією, що була у квітні.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Райдера: "Вона (ракетна атака Ірану на Ізраїль – ред.) приблизно вдвічі більша за кількістю балістичних ракет, які вони запустили під час останньої атаки".

Що передувало: Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Передісторія:

  • США очікували, що Іран завдасть ударів балістичними ракетами по Ізраїлю після початку ізраїльської операції проти проіранського угруповання "Хезболла".
  • 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю почала обмежену наземну операцію на півдні Лівану.

СШАІранІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Фінляндії заявив про формування НАТО 3.0: стримуватиме загрози зі Сходу

У Пентагоні обговорюють можливість переносу "Рамштайну" у Німеччині

Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Російські виробники та зрадники: Зеленський ввів в дію нові санкції

WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Усі новини...
США
Байден доручив армії США допомогти Ізраїлю відбити іранську атаку
США прогнозують удар Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю
AFP: По базі США в Іраку випустили ракети
Останні новини
09:29
Приватбанк обрав нового голову правління
09:24
Шольц: Перевірки на кордонах Німеччини триватимуть ще дуже довго
09:21
Атака дронів: на Одещині травмовані 5 людей, пошкоджена 9-поверхівка
09:20
На Херсонщини окупанти вночі атакували медико-соціальний заклад: поранено двох медсестер
09:11
Вірменія відмовилась підписувати заяви СНД на саміті в Росії
09:07
Росіяни атакували Полтавщину балістикою – пошкодили промисловий об’єкт
09:00
Президентка Єврокомісії їде до Молдови
08:51
Ситуація на фронті складна, росіяни атакують безупинно – Генштаб
08:40
ЗМІ: Байден хоче обговорити з прем’єром Ізраїлю можливу відповідь на ракетну атаку Ірану
08:22
Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: