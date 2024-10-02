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МЗС: Україна евакуювала з Лівану понад 130 своїх громадян і 45 іноземців

Ольга Глущенко Середа, 2 жовтня 2024, 02:30
МЗС: Україна евакуювала з Лівану понад 130 своїх громадян і 45 іноземців
фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ і Головне управління розвідки Міністерства оборони евакуювали 179 осіб із Лівану, серед яких 134 громадянина України.

Джерело: МЗС у Telegram

Деталі: У МЗС зазначили, що разом з ГУР "успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані".

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Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини.

Крім того, було евакуйовано 45 осіб: громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану.

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А ще – двох собак і кота.

Дослівно МЗС: "Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.

Висловлюємо вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації".

Нагадаємо: Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.

Міністерство оборони США назвало ракетну атаку Ірану на Ізраїль вдвічі масштабнішою від попередньої та не виключило ймовірності нового удару.

ЛіваневакуаціяМЗСГУР
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