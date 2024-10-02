МЗС: Україна евакуювала з Лівану понад 130 своїх громадян і 45 іноземців
Міністерство закордонних справ і Головне управління розвідки Міністерства оборони евакуювали 179 осіб із Лівану, серед яких 134 громадянина України.
Джерело: МЗС у Telegram
Деталі: У МЗС зазначили, що разом з ГУР "успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані".
Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України.
Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини.
Крім того, було евакуйовано 45 осіб: громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану.
А ще – двох собак і кота.
Дослівно МЗС: "Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців.
Висловлюємо вдячність Польщі та авіакомпанії SkyUp за сприяння у проведенні евакуації".
Нагадаємо: Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет.
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