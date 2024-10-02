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Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: обидва виступили за підтримку союзників

Ольга Глущенко Середа, 2 жовтня 2024, 06:42
Дебати кандидатів у віцепрезиденти США: обидва виступили за підтримку союзників
Венс і Волз, фото: Michele Crowe/CBS News and Stations

Під час теледебатів кандидати у віцепрезиденти США Тім Волз і Джей Ді Венс розкритикували один одного у питаннях зовнішньої політики, однак обидва погодилися, що підтримка союзників є необхідною.

Джерело: Волз і Венс, цитує Укрінформ

Пряма мова Волза: "Світ побачив на дебатах кілька тижнів тому: майже 80-річний Дональд Трамп, який лише й говорить про розміри натовпу – це не те, що нам потрібно зараз. Та річ не тільки в цьому. Ті, хто був найближче до Трампа, розуміють, наскільки він небезпечний, коли світ перебуває в такій небезпеці".

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Деталі: Волз нагадав, що глава попередньої адміністрації Білого дому Джон Келлі назвав Дональда Трампа найбільш недосконалою людиною, яку він коли-небудь зустрічав. Крім того, обидва міністри оборони часів Трампа та його радники з нацбезпеки заявили, що він не повинен навіть наближатися до Білого дому. Волз також навів слова Венса, який свого часу заявив, що Трамп непридатний для найвищої посади.

Пряма мова Волза: "З боку віцепрезидентки Гарріс ми побачили стабільне лідерство. Ми спостерігаємо стабільність, здатну залучити коаліції, об’єднати їх, розуміючи, що наші союзники важливі".

Деталі:Він підкреслив, що команда Гарріс має намір захистити США та союзників.

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Своєю чергою Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп за часів президентства, "фактично забезпечив стабільність у світі, зробивши це шляхом встановлення ефективного стримування".

При цьому він звинуватив адміністрацію Байдена-Гарріс у тому, що вона посприяла надходженню грошей в Іран, який зараз використовує їх для того, аби купувати і виробляти зброю.

Венс також підтримав право Ізраїлю на відповідь Ірану.

Пряма мова Венса: "Це залежить від Ізраїлю, що їм робити, щоб зберегти свою країну в безпеці. І ми повинні підтримувати наших союзників, де б вони не були, коли вони борються з поганцями".

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