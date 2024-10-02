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Вранці "Шахеди" атакували порти Одещини: виникла пожежа, пошкоджено пункт пропуску, є поранені

Станіслав ПогоріловСереда, 2 жовтня 2024, 09:59
Вранці Шахеди атакували порти Одещини: виникла пожежа, пошкоджено пункт пропуску, є поранені
Фото: ДСНС

На світанку, 2 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, у результаті чого виникла пожежа, яку лікквідували вогнеборці, пошкоджено пункт пропуску "Орлівка", також поранені двоє водіїв, один з яких громадянин Туреччини.

Джерело: ДСНС, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини".

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Деталі: Голова ОВА повідомив, що постраждалі знаходяться у стані середнього ступеня важкості в лікарні, їм надають всю необхідну допомогу.

 

Також внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

 

Кіпер нагадав, що через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції.

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"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - зазначив голова ОВА.

Що було раніше

  • У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", ППО збила 11 ворожих безпілотників у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
  • Перед цим Державна митна служба повідомляла, що після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області на Дунаї тимчасово призупинив пропускні операції.

Одеська областьбезпілотникижертвиШахед
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