Вранці "Шахеди" атакували порти Одещини: виникла пожежа, пошкоджено пункт пропуску, є поранені
На світанку, 2 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, у результаті чого виникла пожежа, яку лікквідували вогнеборці, пошкоджено пункт пропуску "Орлівка", також поранені двоє водіїв, один з яких громадянин Туреччини.
Джерело: ДСНС, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова: "Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них — громадянин Туреччини".
Деталі: Голова ОВА повідомив, що постраждалі знаходяться у стані середнього ступеня важкості в лікарні, їм надають всю необхідну допомогу.
Також внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
Кіпер нагадав, що через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинені пропускні операції.
"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - зазначив голова ОВА.
Що було раніше:
- У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", ППО збила 11 ворожих безпілотників у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.
- Перед цим Державна митна служба повідомляла, що після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області на Дунаї тимчасово призупинив пропускні операції.