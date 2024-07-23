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Зеленський: Наближаємось до застосування своїх ракет

Євген КізіловВівторок, 23 липня 2024, 21:37
Зеленський: Наближаємось до застосування своїх ракет
володимир зеленський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський похвалив українську програму з виробництва власних ракет.

Джерело: Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Наша ракетна програма має хорошу динаміку. Важке завдання, але поступово ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети у постачанні від партнерів".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна має з часом вийти на "максимальну самооборонну самостійність". Президент вважає, що саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників і реалізують свої інтереси.

Що передувало: У вівторок вдень президент розповів, що провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій серед іншого обговорювали ракетну програму України.

Теми: ЗеленськийУкраїназброявиробництво
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