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Зеленський провів Ставку: говорили про можливість бити за лінію фронту

Альона Мазуренко Вівторок, 23 липня 2024, 17:16
Зеленський провів Ставку: говорили про можливість бити за лінію фронту
фото: ОП

У вівторок 23 липня президент Володимир Зеленський провів засідання ставки головнокомандувача, де обговорили можливість України завдавати удари за лінію фронту та перспективи української ракетної програми. 

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Доповіді Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектація бригад для своєчасної ротації.

Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА".

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Деталі: Президент повідомив, що на засіданні обговорювали ракетну програму України.

За його словами, Україна активно працює над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО.

Також заслухали доповіді міністра Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра Михайла Федорова.

Теми: Зеленськийставкавійна
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