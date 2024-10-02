Суд із п'ятої спроби арештував підозрюваного в зливі позицій ЗСУ псевдоактивіста Стахіва

Суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рішення виніс Галицький районний суд Львова 2 жовтня.

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Пряма мова Максимець: "За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 30 листопада 2024 року включно".

Що передувало: Суд чотири рази переносив засідання з обрання запобіжного заходу Стахіву, оскільки підозрюваний не з'являвся в суд або вимагав відводів.

Передісторія:

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