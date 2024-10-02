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Суд із п'ятої спроби арештував підозрюваного в зливі позицій ЗСУ псевдоактивіста Стахіва

Валентина РоманенкоСереда, 2 жовтня 2024, 14:47
Суд із п'ятої спроби арештував підозрюваного в зливі позицій ЗСУ псевдоактивіста Стахіва
Остап Стахів на суді. фото - "Суспільне Львів"

Суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві.

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Рішення виніс Галицький районний суд Львова 2 жовтня.

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Пряма мова Максимець: "За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 30 листопада 2024 року включно".

Що передувало: Суд чотири рази переносив засідання з обрання запобіжного заходу Стахіву, оскільки підозрюваний не з'являвся в суд або вимагав відводів.

Передісторія: 

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  • Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів.
  • У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.
  • 25 вересня 2024 року Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура після обшуків оголосили Стахіву нову підозру: йому інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних сил України та шахрайство.

Офіс генпрокурораСБУпровокації
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