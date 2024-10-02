Суд із п'ятої спроби арештував підозрюваного в зливі позицій ЗСУ псевдоактивіста Стахіва
Середа, 2 жовтня 2024, 14:47
Суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві.
Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Деталі: Рішення виніс Галицький районний суд Львова 2 жовтня.
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Пряма мова Максимець: "За клопотанням прокуратури, підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 30 листопада 2024 року включно".
Що передувало: Суд чотири рази переносив засідання з обрання запобіжного заходу Стахіву, оскільки підозрюваний не з'являвся в суд або вимагав відводів.
Передісторія:
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- Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів.
- У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.
- 25 вересня 2024 року Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура після обшуків оголосили Стахіву нову підозру: йому інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних сил України та шахрайство.