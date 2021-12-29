Лідер "антивакцинаторів" вийшов із психлікарні: експертиза завершилася
Середа, 29 грудня 2021, 17:40
Так званий лідер "антивакцинаторів" Остап Стахів залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де він проходив експертизу.
Джерело: пресцентр СБУ у коментарі УП
Деталі: 29 грудня сплив 30-ти денний термін психіатричної експертизи Остапа Стахіва, призначеної судом. Як зазначили спецслужбовці, Стахів й надалі перебуває в статусі підозрюваного.
Дослівно: "Триває досудове розслідування. Чекаємо висновки психічної експертизи".
Передісторія:
- Лідеру руху "антивакцинаторів" Остапу Стахіву повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
- 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
- Прихильники Стахіва зібрали та внесли визначену судом заставу розміром 998 800 тисяч гривень, і 1 грудня він вийшов із СІЗО, звідки вирушив до психіатричного закладу.
Українська правда