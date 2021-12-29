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Лідер "антивакцинаторів" вийшов із психлікарні: експертиза завершилася

Середа, 29 грудня 2021, 17:40
Лідер антивакцинаторів вийшов із психлікарні: експертиза завершилася
ОСТАП СТАХІВ. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK-СТОРІНКИ

Так званий лідер "антивакцинаторів" Остап Стахів залишив Львівську обласну психіатричну лікарню, де він проходив експертизу.

Джерело: пресцентр СБУ у коментарі УП

Деталі: 29 грудня сплив 30-ти денний термін психіатричної експертизи Остапа Стахіва, призначеної судом. Як зазначили спецслужбовці, Стахів й надалі перебуває в статусі підозрюваного.

Дослівно: "Триває досудове розслідування. Чекаємо висновки психічної експертизи".

Передісторія: 

  • Лідеру руху "антивакцинаторів" Остапу Стахіву повідомили про підозру в поваленні державного ладу 16 листопада.
  • 18 листопада суд обрав Стахіву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на суму майже 1 мільйон гривень.
  • Прихильники Стахіва зібрали та внесли визначену судом заставу розміром 998 800 тисяч гривень, і 1 грудня він вийшов із СІЗО, звідки вирушив до психіатричного закладу.

Українська правда

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Теми: СБУ
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