Росіяни вдарили з артилерії по Херсону – загинув чоловік

Російські війська вдарили з артилерії по передмістю Херсона. Внаслідок удару загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської МВА Роман Мрочко та Херсонська ОВА у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Російські окупанти вбили ще одного мирного жителя нашої громади. Він їхав на велосипеді передмістям, коли ворог вдарив з артилерії. 65-річний чоловік загинув на місці".

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Деталі: Мрочко також повідомив про російську атаку дроном на маршрутку у передмісті – люди не постраждали. Він додав, що автобус належить приватному підприємству перевізнику.

Водночас, у Дніпровському районі Херсона двоє чоловіків, 28 та 24 років, постраждали через скидання вибухівки з БпЛА на автівку. У постраждалих діагностовані вибухові травми та контузії.

Близько 14:00 в Антонівці під обстріл з дрона потрапила 61-річна жінка, яка на момент атаки перебувала на вулиці. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

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