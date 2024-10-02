Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА

Тетяна ОлійникСереда, 2 жовтня 2024, 21:56
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська запустили ударні безпілотники увечері 2 жовтня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:16 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.

Реклама:

О 20:38 стало відомо про таку ж загрозу  для Полтавщини.

О 21:51 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Зафіксована швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину.

О 22:06 повідомили про:

РЕКЛАМА:
  • ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;
  • ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);
  • ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

Через пів години повідомили про відбій загрози балістики для областей. 

О 22:32 стало відомо про швидкісну ціль через Харківщину у напрямку Дніпра та про БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).

О 22:58 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи, Харків під атакою ворожих КАБів. 

О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 23:21 повідомили про рух:

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;
  • БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
  • БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;
  • БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
  • БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
  • БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.

Що передувало: 

  • У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", ППО збила 11 ворожих безпілотників.
  • На світанку росіяни атакували безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, у результаті чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Пошкоджено пункт пропуску "Орлівка", також поранені двоє водіїв, один з яких громадянин Туреччини.

повітряна тривогаШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Веніславський не бачить голосів у ВР за економічне бронювання

Польща хоче відмовляти в притулку: Не поважатимемо ідей ЄС, які шкодять безпеці

Захисники уразили нафтобазу на Луганщині

Спікер Джонсон: Не маю бажання далі фінансувати Україну

фото, відео ТЦК провели рейди по клубах і ресторанах низки міст – соцмережі

Байден: Я доручив надати Трампу таку ж охорону, як якби він був президентом

Усі новини...
повітряна тривога
Росіяни всю ніч атакували регіони України безпілотниками
В Ізмаїлі на Одещині лунали вибухи – ЗМІ
Армія РФ запускала ударні БпЛА з кількох напрямків
Останні новини
21:00
Чому виникає і як подолати тривогу, пов'язану з інтимним життям: поради лікаря
20:59
У Бельгії посилили заходи безпеки в казармах через можливі диверсії
20:42
Зеленський про Курщину: РФ намагалася відтиснути наші позиції, але тримаємо рубежі
20:41
футболЯкий результат потрібен Україні в матчі з Чехією, щоб перемогти у групі Ліги націй
20:20
Колишня партія влади Польщі об’єдналась із експартнером по коаліції
20:01
оновлюєтьсяРосіяни запустили ударні БпЛА з півночі
19:38
Веніславський не бачить голосів у ВР за економічне бронювання
19:36
З’їзд берлінських "Лівих" завершився скандалом через суперечку про антисемітизм
19:34
футзалЕкстраліга: "ХІТ" зіграв у нічию з "Авророю", "Енергія" врятувалася в матчі з "Кардиналом"
19:21
фотоРосіяни вбили 2 і поранили 10 цивільних на Донеччині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: