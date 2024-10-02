Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА

Російські війська запустили ударні безпілотники увечері 2 жовтня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:16 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.

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О 20:38 стало відомо про таку ж загрозу для Полтавщини.

О 21:51 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Зафіксована швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину.

О 22:06 повідомили про:

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ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;

ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);

ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

Через пів години повідомили про відбій загрози балістики для областей.

О 22:32 стало відомо про швидкісну ціль через Харківщину у напрямку Дніпра та про БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).

О 22:58 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи, Харків під атакою ворожих КАБів.

О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.

О 23:21 повідомили про рух:

БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;

БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;

БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;

БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;

БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;

БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;

БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.

Що передувало: