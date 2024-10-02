Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА
Російські війська запустили ударні безпілотники увечері 2 жовтня.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 20:16 повідомили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.
О 20:38 стало відомо про таку ж загрозу для Полтавщини.
О 21:51 повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області. Зафіксована швидкісна ціль на Київщину через Чернігівщину.
О 22:06 повідомили про:
- ворожі ударні БпЛА з Курської області знаходяться у південній частині Сумщини, рухаються у бік Полтавської області;
- ударні БпЛА у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);
- ударні БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
Через пів години повідомили про відбій загрози балістики для областей.
О 22:32 стало відомо про швидкісну ціль через Харківщину у напрямку Дніпра та про БпЛА з Полтавщини через Черкащину у напрямку Київщини (вектор руху Яготин).
О 22:58 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи, Харків під атакою ворожих КАБів.
О 23:15 повітряну тривогу оголосили в Києві.
О 23:21 повідомили про рух:
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Сумської, Київської та Полтавської областей курс південно-західний;
- БпЛА у південно-західній частині Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА у північній частині Полтавщини, курс західний та південно-західний;
- БпЛА в районі Броварів із сходу у західному напрямку;
- БпЛА в районі Южного та Очакова у напрямку Одеської області (курс північно-західний);
- БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину;
- БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей курс північно-західний;
- БпЛА в районі Новий Буг (Миколаївщина) у напрямку Кіровоградської області.
Що передувало:
- У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed", ППО збила 11 ворожих безпілотників.
- На світанку росіяни атакували безпілотниками портову та прикордонну інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області, у результаті чого виникла пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Пошкоджено пункт пропуску "Орлівка", також поранені двоє водіїв, один з яких громадянин Туреччини.