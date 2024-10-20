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Росіяни атакують ударними безпілотниками з різних напрямків

Катерина Тищенко, Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 02:31
Росіяни атакують ударними безпілотниками з різних напрямків
"Шахед", фото AFP via Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:17 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" рухаються з Чорного моря на південь Одещини та на південь Миколаївщини.

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О 21:43 з'явилося повідомлення про рух "Шахедів" на Донеччині північно-західним курсом, згодом – про загрозу застосування ударних БпЛА на Дніпропетровщині.

Станом на 21:49 "Шахеди" в центрі Одещини та на півночі Миколаївщини рухалися північно-західним курсом, а на Дніпропетровщині – курсом на північний захід в напрямку Дніпра.

О 22:10 загрозу застосування ударних БпЛА було оголошено в Запорізькій області, а о 22:13 – на Сумщині.

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Близько 22:25 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили в Чернігівській, а також у Вінницькій та Кіровоградській областях.

Станом на 22:38:

  • БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської області. Курс – західний.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини. Рух у напрямку Полтавщини.
  • "Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину.

Станом на 23:07:

  • БпЛА на Вінниччині курсом на північний захід.
  • БпЛА на Кіровоградщині. Курс – західний на Черкащину.
  • БпЛА на півночі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода.
  • "Шахеди" на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
  • "Шахеди" на Чернігівщині курсом на Київщину.

Станом на 23:21:

  • БпЛА в центрі Вінниччини курсом на Хмельниччину. БпЛА на півночі Вінницької області в напрямку Черкащини.
  • БпЛА на Кіровоградщині. Курс – західний на Черкащину.
  • БпЛА в центрі Полтавщини в напрямку Миргорода. На півночі Полтавської області в напрямку півдня.
  • "Шахеди" на Сумщині. Курсом на південь та в районі Сум.
  • "Шахеди" на Чернігівщині курсом на Київщину в напрямку столиці.

О 23:34 загрозу застосування ударних безпілотників оголосили в Києві.

Станом на 23:52:

  • БпЛА у Вінницькій області курсом на захід, один з них перебуває в районі Вінниці.
  • БпЛА на межі Хмельницької та Вінницької областей, решта в центрі та півдні, курсом північно-західним.
  • БпЛА на півночі Черкащини, курсом південно-західним.
  • БпЛА на сході Київщини та на околицях Києва, курс південно-західний.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на захід.
  • БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на південь.

О 23:54 Повітряні сили попередили також про БпЛА на Одещині курсом на захід.

О 00:07 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Івано-Франківській та Харківській областях.

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Також ударний БпЛА наближається до Києва зі сходу та до Тернополя. До відбою загрози військові просять залишатися в укриттях.

О 00.39 військові оновили напрямки руху БпЛА:

  • "Шахеди"на Одещині в районі Затоки, курсом північно-західним.
  • "Шахеди" на Сумщині та Полтавщині, курсом на південь.
  • "Шахеди"на Чернігівщині та Київщині, курсом північно-західним.
  • "Шахеди" на Житомирщині  на півдні та в районі Житомира, курсом на захід.
 
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Загроза застосування ударних БпЛА виникла у Львівській, Рівненській та Волинській областях.

О 1.05 у ПС зробили оновлення щодо руху ударних БпЛА:

  • "Шахеди"на Одещині в районі Біляївки, курсом на  північ.
  • "Шахеди" на  Полтавщині, курсом на Черкащину.
  • "Шахеди"на Черкащині: два на межі Київської області, два в напрямку Полтавщини та один курсом на схід.
  • "Шахеди" в центрі Чернігівщини та на півночі Київщини, курсом південно-західним.
  • "Шахеди"на півночі Вінниччини, курсом на  південно-західним.

О 1.54 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • "Шахеди"на Одещині, курсом на  захід.
  • "Шахеди" на півночі  Полтавщини частина, курсом на південь та північно-східний напрямок.
  • "Шахеди"на Черкащині, курсом на  Черкаси.
  • "Шахеди"на Київщині, в напрямку Києва.
  • "Шахеди"на півночі Вінниччини, курсом на  захід.

О 2:12 військові повідомили, що до Києва наближається ударний БпЛА. Також БпЛА зафіксовані в районі Кременчука та Вінниці. 

О 2:23 загроза застосування ударних БпЛА виникла на Дніпропетровщині.

О 2:52 повітряні сили зафіксували:

  • "Шахеди" на півдні  Полтавщини, курсом на південь.
  • "Шахеди"на Київщині, в районі Києва та два у Білоцерківському районі.
  • "Шахеди"на Вінниччині, в районі Хмільника.

О 3:45 у ПС оновили інформацію щодо БпЛА:

  • на півночі Вінниччини курсом на Вінницю;
  • на півночі Чернігівщини курсом на південь.

О 5:56 було зафіксовано "Шахед" на Сумщині, курсом на захід.

О 6:37 Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА, що заходять з території РФ на Сумщині, курсом на захід.

О 6:41 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Чернігівській та Полтавській областях.

безпілотникиШахед
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