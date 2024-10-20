Россияне атакуют ударными беспилотниками с разных направлений
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с разных направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:17 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" движутся из Черного моря на юг Одесской области и на юг Николаевской области.
В 21:43 появилось сообщение о движении "Шахедов" в Донецкой области северо-западным курсом, впоследствии – об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.
По состоянию на 21:49 "Шахеды" в центре Одесской области и на севере Николаевской области двигались северо-западным курсом, а на Днепропетровщине – курсом на северо-запад в направлении Днепра.
В 22:10 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Запорожской области, а в 22:13 – в Сумской области.
Около 22:25 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Черниговской, а также в Винницкой и Кировоградской областях.
По состоянию на 22:38:
- БпЛА в Одесской области курсом на Винницкую.
- БпЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс - западный.
- БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины.
- "Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину.
По состоянию на 23:07:
- БпЛА в Винницкой области курсом на северо-запад.
- БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.
- БпЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода.
- "Шахеды" на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину.
По состоянию на 23:21:
- БпЛА в центре Винницкой области курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкасской области.
- БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.
- БпЛА в центре Полтавщины в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга.
- "Шахеды" на Сумщине. Курсом на юг и в районе Сум.
- "Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину в направлении столицы.
В 23:34 угрозу применения ударных беспилотников объявили в Киеве.
По состоянию на 23:52:
- БпЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы.
- БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге, курсом северо-западным.
- БпЛА на севере Черкасской области, курсом юго-западным.
- БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный.
- БпЛА на юге Черниговщины, курсом на запад.
- БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщине курсом на юг.
В 23:54 Воздушные силы предупредили также о БпЛА в Одесской области курсом на запад.
В 00:07 угроза применения ударных БпЛА возникла в Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Также ударный БпЛА приближается к Киеву с востока и к Тернополю. До отбоя угрозы военные просят оставаться в укрытиях.
В 00.39 военные обновили направления движения БпЛА:
- "Шахеды" в Одесской области в районе Затоки, курсом северо-западным.
- "Шахеды" на Сумщине и Полтавщине, курсом на юг.
- "Шахеды" на Черниговщине и Киевщине, курсом северо-западным.
- "Шахеды" на Житомирщине на юге и в районе Житомира, курсом на запад.
Угроза применения ударных БпЛА возникла во Львовской, Ровенской и Волынской областях.
В 1.05 в ПС сделали обновление по движению ударных БпЛА:
- "Шахеды" в Одесской области в районе Беляевки, курсом на север.
- "Шахеды" на Полтавщине, курсом на Черкасщину.
- "Шахэды" в Черкасской области: два на границе Киевской области, два в направлении Полтавщины и один курсом на восток.
- "Шахматы" в центре Черниговщины и на севере Киевщины, курсом юго-западным.
- "Шахеды" на севере Винницкой области, курсом на юго-западным.
В 1.54 военные обновили направления движения беспилотников:
- "Шахеды" в Одесской области, курсом на запад.
- "Шахеды" на севере Полтавщины часть, курсом на юг и северо-восточное направление.
- "Шахеды" в Черкасской области, курсом на Черкассы.
- "Шахеды" на Киевщине, в направлении Киева.
- "Шахеды" на севере Винницкой области, курсом на запад.
В 2:12 военные сообщили, что к Киеву приближается ударный БпЛА. Также БпЛА зафиксированы в районе Кременчуга и Винницы.
В 2:23 угроза применения ударных БпЛА возникла на Днепропетровщине.
В 2:52 воздушные силы зафиксировали:
- "Шахеды" на юге Полтавщины, курсом на юг.
- "Шахеды" на Киевщине, в районе Киева и два в Белоцерковском районе.
- "Шахеды" в Винницкой области, в районе Хмельника.
В 3:45 в ВС обновили информацию о БПЛА:
- на севере Винницкой области курсом на Винницу;
- на севере Черниговской области курсом на юг.
В 5:56 был зафиксирован "Шахед" на Сумщине, курсом на запад.
В 6:37 Воздушные силы сообщили о новых группах БпЛА, заходящих с территории РФ в Сумской области, курсом на запад.
В 6:41 угроза применения ударных БпЛА возникла в Черниговской и Полтавской областях.