Россияне атакуют ударными беспилотниками с разных направлений

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с разных направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:17 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" движутся из Черного моря на юг Одесской области и на юг Николаевской области.

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В 21:43 появилось сообщение о движении "Шахедов" в Донецкой области северо-западным курсом, впоследствии – об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.

По состоянию на 21:49 "Шахеды" в центре Одесской области и на севере Николаевской области двигались северо-западным курсом, а на Днепропетровщине – курсом на северо-запад в направлении Днепра.

В 22:10 угроза применения ударных БпЛА была объявлена в Запорожской области, а в 22:13 – в Сумской области.

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Около 22:25 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Черниговской, а также в Винницкой и Кировоградской областях.

По состоянию на 22:38:

БпЛА в Одесской области курсом на Винницкую.

БпЛА на границе Николаевской и Одесской области. Курс - западный.

БпЛА на севере Днепропетровщины. Движение в направлении Полтавщины.

"Шахеды" на Сумщине. Курсом на Черниговщину.

По состоянию на 23:07:

БпЛА в Винницкой области курсом на северо-запад.

БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.

БпЛА на севере Полтавщины. Движение в направлении Миргорода.

"Шахеды" на Сумщине курсом на Черниговщину и Полтавщину.

"Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину.

По состоянию на 23:21:

БпЛА в центре Винницкой области курсом на Хмельнитчину. БпЛА на севере Винницкой области в направлении Черкасской области.

БпЛА на Кировоградщине. Курс - западный на Черкасскую область.

БпЛА в центре Полтавщины в направлении Миргорода. На севере Полтавской области в направлении юга.

"Шахеды" на Сумщине. Курсом на юг и в районе Сум.

"Шахеды" на Черниговщине курсом на Киевщину в направлении столицы.

В 23:34 угрозу применения ударных беспилотников объявили в Киеве.

По состоянию на 23:52:

БпЛА в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы.

БпЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге, курсом северо-западным.

БпЛА на севере Черкасской области, курсом юго-западным.

БпЛА на востоке Киевщины и в окрестностях Киева, курс юго-западный.

БпЛА на юге Черниговщины, курсом на запад.

БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине курсом на юг.

В 23:54 Воздушные силы предупредили также о БпЛА в Одесской области курсом на запад.

В 00:07 угроза применения ударных БпЛА возникла в Ивано-Франковской и Харьковской областях.

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Также ударный БпЛА приближается к Киеву с востока и к Тернополю. До отбоя угрозы военные просят оставаться в укрытиях.

В 00.39 военные обновили направления движения БпЛА:

"Шахеды" в Одесской области в районе Затоки, курсом северо-западным.

"Шахеды" на Сумщине и Полтавщине, курсом на юг.

"Шахеды" на Черниговщине и Киевщине, курсом северо-западным.

"Шахеды" на Житомирщине на юге и в районе Житомира, курсом на запад.

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Угроза применения ударных БпЛА возникла во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

В 1.05 в ПС сделали обновление по движению ударных БпЛА:

"Шахеды" в Одесской области в районе Беляевки, курсом на север.

"Шахеды" на Полтавщине, курсом на Черкасщину.

"Шахэды" в Черкасской области: два на границе Киевской области, два в направлении Полтавщины и один курсом на восток.

"Шахматы" в центре Черниговщины и на севере Киевщины, курсом юго-западным.

"Шахеды" на севере Винницкой области, курсом на юго-западным.

В 1.54 военные обновили направления движения беспилотников:

"Шахеды" в Одесской области, курсом на запад.

"Шахеды" на севере Полтавщины часть, курсом на юг и северо-восточное направление.

"Шахеды" в Черкасской области, курсом на Черкассы.

"Шахеды" на Киевщине, в направлении Киева.

"Шахеды" на севере Винницкой области, курсом на запад.

В 2:12 военные сообщили, что к Киеву приближается ударный БпЛА. Также БпЛА зафиксированы в районе Кременчуга и Винницы.

В 2:23 угроза применения ударных БпЛА возникла на Днепропетровщине.

В 2:52 воздушные силы зафиксировали:

"Шахеды" на юге Полтавщины, курсом на юг.

"Шахеды" на Киевщине, в районе Киева и два в Белоцерковском районе.

"Шахеды" в Винницкой области, в районе Хмельника.

В 3:45 в ВС обновили информацию о БПЛА:

на севере Винницкой области курсом на Винницу;

на севере Черниговской области курсом на юг.

В 5:56 был зафиксирован "Шахед" на Сумщине, курсом на запад.

В 6:37 Воздушные силы сообщили о новых группах БпЛА, заходящих с территории РФ в Сумской области, курсом на запад.

В 6:41 угроза применения ударных БпЛА возникла в Черниговской и Полтавской областях.