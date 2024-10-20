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У США розслідують витік "надсекретних даних" про плани Ізраїлю відплатити Ірану

Олена ІвашківНеділя, 20 жовтня 2024, 06:31
У США розслідують витік надсекретних даних про плани Ізраїлю відплатити Ірану
фото: Вікіпедія

США розслідують витік надсекретних даних американської розвідки про плани Ізраїлю щодо відплати Ірану.

Джерело: CNN з посиланням на трьох осіб, знайомі з цим питанням

Деталі: Один зі співрозмовників журналістів підтвердив автентичність документів.

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Витік "викликає глибоке занепокоєння", - заявив американський чиновник.

Документи, датовані 15 і 16 жовтня, почали поширюватися в Інтернеті в п'ятницю після того, як їх опублікував у Telegram акаунт під назвою "Middle East Spectator".

Вони мають гриф "цілком таємно" і позначки, які вказують на те, що їх можуть бачити лише США та їхні союзники - Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія.

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Вони описують підготовку Ізраїлю до удару по Ірану. В одному з документів, на якому зазначено, що він був складений Національним агентством геопросторової розвідки, йдеться про те, що плани передбачають переміщення Ізраїлем боєприпасів.

В іншому документі зазначено, що його джерелом є Агентство національної безпеки, і в ньому йдеться про навчання ізраїльських військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які, як вважають, також є підготовкою до удару по Ірану. CNN не цитує безпосередньо документи і не показує їх.

Американський чиновник заявив, що слідство з'ясовує, хто мав доступ до ймовірного документа Пентагону. Будь-який подібний витік автоматично спричинить розслідування ФБР разом з Пентагоном і розвідувальними службами США. ФБР відмовилося від коментарів.

Рада національної безпеки направила CNN до Офісу директора національної розвідки і Пентагону за коментарями. Пентагон і Національне агентство геопросторової розвідки відмовилися від коментарів. CNN звернулася за коментарем до Агентства національної безпеки.

Інший американський чиновник сказав, що "ці два документи погані, але не жахливі. Занепокоєння викликає те, чи є їх більше".

СШАІзраїльІран
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