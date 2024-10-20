В США расследуют утечку "сверхсекретных данных" о планах Израиля отплатить Ирану

США расследуют утечку сверхсекретных данных американской разведки о планах Израиля по возмездию Ирану.

Источник: CNN со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом

Детали: Один из собеседников журналистов подтвердил подлинность документов.

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Утечка "вызывает глубокое беспокойство", - заявил американский чиновник.

Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в Интернете в пятницу после того, как их опубликовал в Telegram аккаунт под названием "Middle East Spectator".

Они имеют гриф "совершенно секретно" и пометки, указывающие на то, что их могут видеть только США и их союзники - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

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Они описывают подготовку Израиля к удару по Ирану. В одном из документов, на котором указано, что он был составлен Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о том, что планы предусматривают перемещение Израилем боеприпасов.

В другом документе указано, что его источником является Агентство национальной безопасности, и в нем говорится об учениях израильских военно-воздушных сил с применением ракет класса "воздух-поверхность", которые, как полагают, также являются подготовкой к удару по Ирану. CNN не цитирует непосредственно документы и не показывает их.

Американский чиновник заявил, что следствие выясняет, кто имел доступ к предполагаемому документу Пентагона. Любая подобная утечка автоматически повлечет расследование ФБР вместе с Пентагоном и разведывательными службами США. ФБР отказалось от комментариев.

Совет национальной безопасности направил CNN в Офис директора национальной разведки и Пентагон за комментариями. Пентагон и Национальное агентство геопространственной разведки отказались от комментариев. CNN обратилась за комментарием в Агентство национальной безопасности.

Другой американский чиновник сказал, что "эти два документа плохие, но не ужасные. Беспокойство вызывает то, есть ли их больше".