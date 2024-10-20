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США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гарріс – ЗМІ

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 12:15
США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО у разі перемоги Гарріс – ЗМІ
КАМАЛА ГАРРІС, ФОТО: GETTY IMAGES

Адміністрація президента США Джо Байдена вже не має принципових заперечень проти запрошення України вступити у НАТО й у випадку перемоги Камали Гарріс 5 листопада, ймовірно, могла б почати рух у цьому напрямку. 

Джерело: французьке видання Le Monde, "Європейська правда"

Деталі: Джо Байден скористався коротким візитом до Німеччини у п'ятницю 18 жовтня в Берліні, щоб поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, Емманюелем Макроном та Кіром Стармером про актуальні проблеми в Україні та на Близькому Сході. 

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Стосовно України четверо лідерів прагнули, перш за все, скоординувати свої відповіді на "план перемоги", який Володимир Зеленський представив їм протягом останніх тижнів. 

Очолює список чутливих тем запрошення України до вступу в НАТО. За словами глави української держави, в ідеалі таке запрошення могло б надійти до грудня і закінчення терміну повноважень Джо Байдена, але інтеграція України в Атлантичний альянс стане реальністю в кращому випадку після закінчення війни.

Поки що, за даними видання, Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-яку перспективу розширення НАТО за рахунок України, тоді як Франція і Велика Британія більш прихильно ставляться до цієї ідеї.

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Однак, за деякими даними, американці вже не мають принципових заперечень проти запрошення України приєднатись до Альянсу. Допускають, що у випадку перемоги Камали Гарріс Джо Байден міг би піти на конкретні дії у цьому питанні.

"Якщо буде обрана Камала Гарріс, цілком можливо, що Байден може рухатися в цьому напрямку протягом перехідного періоду (до інавгурації нової президентки. – Ред.). Якщо це буде Трамп, то ця аргументація вже не діє, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію", – зазначило європейське дипломатичне джерело. 

Найбільш оптимістично налаштовані джерела вважають, що зміна позиції Сполучених Штатів може призвести й до зміни курсу непоступливої Німеччини.

У будь-якому разів, четверо лідерів, які зустрілись в Берліні у п'ятницю, не можуть вирішити таке питання одноосібно – рішення повинні ухвалити всі 32 члени НАТО. Туреччина і Угорщина, а також Словаччина, швидше за все, будуть проти будь-якого швидкого зближення між Києвом і Альянсом. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його нажахав "план перемоги" Володимира Зеленського, перший пункт якого передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги", заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс. 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва 19 жовтня заявив, що його країна відкрита до ідеї запрошення України в НАТО.

СШАвибориНАТО
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