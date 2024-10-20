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США могут снять вето на приглашение Украины в НАТО в случае победы Харрис - СМИ

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 12:15
США могут снять вето на приглашение Украины в НАТО в случае победы Харрис - СМИ
КАМАЛА харрис, ФОТО: GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины вступить в НАТО и в случае победы Камалы Харрис 5 ноября, вероятно, могла бы начать движение в этом направлении.

Источник: французское издание Le Monde, "Европейская правда"

Детали: Джо Байден воспользовался коротким визитом в Германию в пятницу 18 октября в Берлине, чтобы поговорить с канцлером Германии Олафом Шольцом, Эмманюэлем Макроном и Киром Стармером об актуальных проблемах в Украине и на Ближнем Востоке.

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Относительно Украины четверо лидеров стремились, прежде всего, скоординировать свои ответы на "план победы", который Владимир Зеленский представил им в течение последних недель.

Возглавляет список чувствительных тем приглашение Украины к вступлению в НАТО. По словам главы украинского государства, в идеале такое приглашение могло бы поступить до декабря и окончания срока полномочий Джо Байдена, но интеграция Украины в Атлантический альянс станет реальностью в лучшем случае после окончания войны.

Пока что, по данным издания, Соединенные Штаты и Германия блокируют любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, тогда как Франция и Великобритания более благосклонно относятся к этой идее.

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Однако, по некоторым данным, американцы уже не имеют принципиальных возражений против приглашения Украины присоединиться к Альянсу. Допускают, что в случае победы Камалы Харрис Джо Байден мог бы пойти на конкретные действия в этом вопросе.

"Если будет выбрана Камала Харрис, вполне возможно, что Байден может двигаться в этом направлении в течение переходного периода (до инаугурации нового президента. – Ред.). Если это будет Трамп, то эта аргументация уже не действует, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию", – отметил европейский дипломатический источник.

Наиболее оптимистично настроенные источники считают, что изменение позиции Соединенных Штатов может привести и к изменению курса неуступчивой Германии.

В любом случае, четверо лидеров, которые встретились в Берлине в пятницу, не могут решить такой вопрос единолично – решение должны принять все 32 члена НАТО. Турция и Венгрия, а также Словакия, скорее всего, будут против любого быстрого сближения между Киевом и Альянсом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его напугал "план победы" Владимира Зеленского, первый пункт которого предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы", заявили, что в НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Альянс.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев 19 октября заявил, что его страна открыта к идее приглашения Украины в НАТО.

СШАвиборыНАТО
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