Тиждень почнеться з незначного потепління

Погода покращає з понеділка, а також невеликий дощ пройде місцями у східних областях України в ніч на 21 жовтня.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 11-16°.

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У Києві 21 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

У вівторок, 22 жовтня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 11-16°, 22 жовтня на Прикарпатті місцями 17-20°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 21 жовтня найвищу температуру вдень було зафіксовано в 1935 році на позначці +21,9°, найнижчу вночі в 1994 році на позначці -6,7°.