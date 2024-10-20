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Неделя начнется с незначительного потепления

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 октября 2024, 15:16
Неделя начнется с незначительного потепления
фото Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Погода улучшится с понедельника, а также небольшой дождь пройдет местами в восточных областях Украины в ночь на 21 октября.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла; днем 11-16°.

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В Киеве 21 октября без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 12-14°.

Во вторник, 22 октября, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 11-16°, 22 октября на Прикарпатье местами 17-20°.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 21 октября самая высокая температура днем была зафиксирована в 1935 году на отметке +21,9°, самая низкая ночью в 1994 году на отметке -6,7°.

погода
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