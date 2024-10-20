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Президент Сербії вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 20 жовтня 2024, 15:40
Президент Сербії вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним
вучич, фото: тасс

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що у неділю провів першу за майже два з половиною роки телефонну розмову з лідером РФ Владіміром Путіним.

Джерело: Вучич у Instagram, b92, "Європейська правда"

Деталі: За словами Вучича, головною темою розмови була річниця звільнення Белграда Червоною армією, але він також використав можливість, аби подякувати російському правителю за надання достатньої кількості газу для Сербії.

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"Я щойно закінчив розмову з президентом Російської Федерації Владіміром Путіним. Ми не спілкувалися майже два з половиною роки. У нас була хороша, відкрита, довга та змістовна розмова", – говорить Вучич у відео. Він додав, що "висловив надію" у розмові, що Сербія не запровадить санкції проти Російської Федерації.

"Я висловив виняткову вдячність за підтримку наших зусиль в ООН з питань різних резолюцій, і особливо за постійну підтримку територіальної цілісності Республіки Сербія. Це те, що не зміниться. Я вірю, що це сприятиме подальшому розвитку сербсько-російських відносин, і що ми зможемо не тільки допомагати один одному, але й розвивати довіру між нашими народами та нашими країнами", – сказав Вучич.

Трохи пізніше, під час відкриття виставки, Вучич сказав, що Путін запросив його взяти участь у святкуванні Дня перемоги наступного року 9 травня. 

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"Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова… Речення, яке Путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для Росії, що добре для сербів, добре для росіян", – підкреслив президент Сербії.

Нагадаємо, сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році сербський експорт боєприпасів, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.

Нещодавно Вучич заявив, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм.

СербіяРосіяПутіндипломатичні відносини
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