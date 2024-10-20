Президент Сербии впервые за 2,5 года созвонился с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в воскресенье провел первый за почти два с половиной года телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Источник: Вучич в Instagram, b92, "Европейская правда"

Детали: По словам Вучича, главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда Красной армией, но он также использовал возможность, чтобы поблагодарить российского правителя за предоставление достаточного количества газа для Сербии.

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"Я только что закончил разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", – говорит Вучич в видео. Он добавил, что "выразил надежду" в разговоре, что Сербия не введет санкции против Российской Федерации.

"Я выразил исключительную благодарность за поддержку наших усилий в ООН по вопросам различных резолюций, и особенно за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербия. Это то, что не изменится. Я верю, что это будет способствовать дальнейшему развитию сербско-российских отношений, и что мы сможем не только помогать друг другу, но и развивать доверие между нашими народами и нашими странами", – сказал Вучич.

Чуть позже, во время открытия выставки, Вучич сказал, что Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы в следующем году 9 мая.

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"Мы разговаривали как люди, которые знают друг друга давно, как друзья, и это был личный разговор... Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян", – подчеркнул президент Сербии.

Напомним, сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

По оценкам, с полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.

Недавно Вучич заявил, что война в Украине завершится по корейскому сценарию.