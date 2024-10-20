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Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 23:56
Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Після 21 години на Сумщині, а згодом на Чернігівщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.

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О 21:31 Повітряні сили повідомили про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

О 21:50 з'явилося попередження про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 21:51 Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники й на півдні: група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

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Станом на 22:21:

  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.
  • Декілька груп БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район, Чорноморськ, Одеса).

О 22:26 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова.

Станом на 22:55:

  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:12:

  • Група БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА з Одещини на Вінниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Станом на 23:29:

  • Група БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
  • БпЛА курсом на Чернігів, декілька БпЛА - у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Станом на 23:55:

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).
  • Декілька груп БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на Хмельниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

О 00:40 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
  • БпЛА на Житомирщині, курс - західний.
  • Декілька груп БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
  • Група БпЛА на Миколаївщині, курс - північно-західний.
  • БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

О 00:48 повітряники попросили мешканців Києва перебувати в укриттях. Ще один ударний БпЛА через Бориспіль прямує у напрямку Києва!

безпілотникиШахед
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