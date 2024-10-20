Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Після 21 години на Сумщині, а згодом на Чернігівщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.
О 21:31 Повітряні сили повідомили про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
О 21:50 з'явилося попередження про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
О 21:51 Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники й на півдні: група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
Станом на 22:21:
- БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.
- Декілька груп БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район, Чорноморськ, Одеса).
О 22:26 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова.
Станом на 22:55:
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Станом на 23:12:
- Група БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група БпЛА з Одещини на Вінниччину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Станом на 23:29:
- Група БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
- БпЛА курсом на Чернігів, декілька БпЛА - у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- Група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
Станом на 23:55:
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).
- Декілька груп БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
- Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на Хмельниччину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
О 00:40 військові оновили рух ударних БпЛА:
- Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
- БпЛА на Житомирщині, курс - західний.
- Декілька груп БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
- Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
- Група БпЛА на Миколаївщині, курс - північно-західний.
- БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.
О 00:48 повітряники попросили мешканців Києва перебувати в укриттях. Ще один ударний БпЛА через Бориспіль прямує у напрямку Києва!