Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Після 21 години на Сумщині, а згодом на Чернігівщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.

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О 21:31 Повітряні сили повідомили про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

О 21:50 з'явилося попередження про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 21:51 Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники й на півдні: група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

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Станом на 22:21:

БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.

Декілька груп БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район, Чорноморськ, Одеса).

О 22:26 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова.

Станом на 22:55:

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

Група БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.

Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:12:

Група БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.

Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

Група БпЛА з Одещини на Вінниччину.

Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Станом на 23:29:

Група БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.

БпЛА курсом на Чернігів, декілька БпЛА - у південно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

Декілька груп БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Станом на 23:55:

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).

Декілька груп БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.

Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на Хмельниччину.

Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

О 00:40 військові оновили рух ударних БпЛА:

Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

БпЛА на Житомирщині, курс - західний.

Декілька груп БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.

Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

Група БпЛА на Миколаївщині, курс - північно-західний.

БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.





О 00:48 повітряники попросили мешканців Києва перебувати в укриттях. Ще один ударний БпЛА через Бориспіль прямує у напрямку Києва!