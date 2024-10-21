Россияне запустили ударные БпЛА с севера и юга

В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного и южного направлений. Тревога была объявлена на большинстве территории страны. В Полтавской, Сумской и Черниговской областях она длится более 10 часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: После 21 часа на Сумщине, а затем на Черниговщине была объявлена угроза ударных БПЛА.

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В 21:31 Воздушные силы сообщили о движении вражеского БПЛА с Сумщины на Черниговщину.

В 21:50 появилось предупреждение о движении вражеского БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

В 21:51 Воздушные силы сообщили о вражеских беспилотниках и на юге: группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

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По состоянию на 22:21:

БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

Группа БПЛА на севере Черниговщины курсом на юг.

Несколько групп БПЛА в Одесской области (Белгород-Днестровский район, Черноморск, Одесса).

В 22:26 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении Чернигова.

По состоянию на 22:55:

БПЛА по Черниговщине курсом на Киевщину.

Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

Группа БпЛА в Одесской области курсом на Виннитчину.

Несколько групп БПЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.

По состоянию на 23:12:

Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на запад.

Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.

Группа БпЛА из Одесщины Винницкой области.

Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.

По состоянию на 23:29:



Группа БпЛА на севере Житомирщины, курс - западный.



БпЛА курсом на Чернигов, несколько БпЛА - в юго-западном направлении.



Несколько групп БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину.



Несколько групп БпЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.



Группа БпЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.



Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.



Группа БпЛА на севере Киевской области курсом на Житомирщину.

По состоянию на 23:55:

БпЛА с Черниговщины на Киевщину (Бориспольский район).



Несколько групп БпЛА на севере Житомирщины курсом на Ровенщину.



Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.



Несколько групп БпЛА через Сумскую область на Черниговщину и Полтавщину.



Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.



Группа БпЛА на юге Винницкой области курсом на Хмельнитчину.



Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.





В 00:40 военные обновили движение ударных БпЛА:

Несколько групп БпЛА с Черниговщины и Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

БпЛА на Житомирщине, курс - западный.

Несколько групп БпЛА в Черкасской области, курс - юго-западный.

Несколько групп БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

Группа БпЛА на Николаевщине, курс - северо-западный.

БпЛА с Полтавщины на Кировоградщину.



В 00:48 воздушники попросили жителей Киева находиться в укрытиях. Еще один ударный БпЛА через Борисполь направляется в направлении Киева!

В 1:50 военные обновили движение ударных БпЛА:

Группа БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.

Группа на Житомирщине, курс - западный.

БпЛА из Хмельницкой области на Житомирщину.

Группа БпЛА с севера курсом на Кропивницкий.

БпЛА на юге Винницкой области, курс - северо-западный.

Несколько БпЛА на Черниговщине, курс - западный.

БпЛА на севере Днепропетровщины в юго-западном направлении.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

Карта alerts.in.ua

В 1:54 стало известно об ударном БпЛА мимо Обухова в направлении Киева.

В 3:01 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА из Хмельницкой области на Житомирщину.

БпЛА на севере Житомирской области.

БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.

БпЛА на севере Полтавщины, курс - южный.

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Днепр.

БпЛА на Киевщине (Бориспольский район).

БпЛА на Черкасщине, курс - западный.

В 7:31 воздушные силы сообщили о группе БпЛА на Полтавщине, курс - южный.