Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня

Катерина Тищенко, Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 03:05
Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі й півдня
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного й південного напрямків. Тривога була оголошена на більшості території країни. У Полтавській, Сумській та Чернігівській областях вона триває більше 10 годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Після 21 години на Сумщині, а згодом на Чернігівщині було оголошено загрозу ударних БпЛА.

Реклама:

О 21:31 Повітряні сили повідомили про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

О 21:50 з'явилося попередження про рух ворожого БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

О 21:51 Повітряні сили повідомили про ворожі безпілотники й на півдні: група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

РЕКЛАМА:

Станом на 22:21:

  • БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на південь.
  • Декілька груп БпЛА на Одещині (Білгород-Дністровський район, Чорноморськ, Одеса).

О 22:26 Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова.

Станом на 22:55:

  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Станом на 23:12:

  • Група БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА з Одещини на Вінниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Станом на 23:29:

  • Група БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
  • БпЛА курсом на Чернігів, декілька БпЛА - у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Станом на 23:55:

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).
  • Декілька груп БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на Хмельниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

О 00:40 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • Декілька груп БпЛА з Чернігівщини та Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
  • БпЛА на Житомирщині, курс - західний.
  • Декілька груп БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
  • Декілька груп БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
  • Група БпЛА на Миколаївщині, курс - північно-західний.
  • БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

О 00:48 повітряники попросили мешканців Києва перебувати в укриттях. Ще один ударний БпЛА через Бориспіль прямує у напрямку Києва!

О 1:50 військові оновили рух ударних БпЛА:

  • Група БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
  • Група на Житомирщині, курс - західний.
  • БпЛА з Хмельниччини на Житомирщину.
  • Група БпЛА з півночі курсом на Кропивницький.
  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний.
  • Декілька БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 1:54 стало відомо про ударний БпЛА повз Обухів у напрямку Києва.

О 3:01 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА з Хмельниччини на Житомирщину.
  • БпЛА на півночі Житомирщини.
  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - південний.
  • БпЛА на Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
  • БпЛА на Київщині (Бориспільський район).
  • БпЛА на Черкащині, курс - західний.

О 7:31 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Полтавщині, курс - південний.

безпілотникиШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
безпілотники
ЗМІ: Україна розробила безпілотник для перехоплення "Шахедів"
У Білорусь вночі залетіло щонайменше три "Шахеди", один із них було збито – аналітики
Україна вдарила, окрім заводу, ще по аеродрому в Липецьку – Генштаб
Останні новини
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
15:39
Опонент Санду відповів, як будуватиме відносини з Україною, якщо стане президентом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: