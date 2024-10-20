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Трамп "попрацював" у McDonald's і звинуватив Гарріс у брехні

Катерина ТищенкоНеділя, 20 жовтня 2024, 23:36
Трамп попрацював у McDonald's і звинуватив Гарріс у брехні
Трамп "працює" в McDonald's 20 жовтня, фото Getty Images

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп у неділю попрацював кухарем у McDonald's.

Джерело: CNN

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Деталі: Під час турне по Пенсильванії, яка є одним із ключових штатів на виборах, Трамп попрацював із фритюром, а пізніше роздавав клієнтам їжу через вікно автомата, кажучи, що приготував її власноруч.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс раніше розповідала, що в молодості працювала у McDonald's. CNN зазначає, що під час першої президентської кампанії Гарріс ця деталь стала центральним елементом історії походження з середнього класу, яку вона зробила ключовою для своєї презентації виборцям як кандидата в президенти.

Трамп бездоказово звинуватив Гарріс у брехні щодо роботи в McDonald's.

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"Я шукаю роботу. І я завжди хотів працювати в McDonald's, але ніколи не працював. Я балотуюся проти людини, яка сказала, що працювала, але це виявилося абсолютно фальшивою історією", - заявив Трамп власнику McDonald's у неділю.

Гарріс здебільшого ігнорувала Трампа, а також дзвінки його прихильників і запити консервативних ЗМІ з проханням надати докази того, що вона працювала у McDonald's. Її кампанія не відповіла на прохання прокоментувати звинувачення Трампа і його майбутній візит до McDonald's.

Представник кампанії повідомив CNN, що Гарріс працювала в McDonald's в Аламеді, штат Каліфорнія, влітку 1983 року, коли вона ще була студенткою університету Говарда у Вашингтоні. За словами представника, вона працювала на касі та обслуговувала машини для приготування картоплі фрі та морозива.

ТрампСШАвибори
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