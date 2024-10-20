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Трамп "поработал" в McDonald's и обвинил Харрис во лжи

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 октября 2024, 23:36
Трамп поработал в McDonald's и обвинил Харрис во лжи
Трамп "работает" в McDonald's 20 октября, фото Getty Images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье поработал поваром в McDonald's.

Источник: CNN

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Детали: Во время турне по Пенсильвании, которая является одним из ключевых штатов на выборах, Трамп поработал с фритюром, а позже раздавал клиентам еду через окно автомата, говоря, что приготовил ее собственноручно.

Кандидат от демократов Камала Харрис ранее рассказывала, что в молодости работала в McDonald's. CNN отмечает, что во время первой президентской кампании Харрис эта деталь стала центральным элементом истории происхождения из среднего класса, которую она сделала ключевой для своей презентации избирателям как кандидата в президенты.

Трамп бездоказательно обвинил Харрис во лжи относительно работы в McDonald's.

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"Я ищу работу. И я всегда хотел работать в McDonald's, но никогда не работал. Я баллотируюсь против человека, который сказал, что работал, но это оказалось абсолютно фальшивой историей", - заявил Трамп владельцу McDonald's в воскресенье.

Харрис в основном игнорировала Трампа, а также звонки его сторонников и запросы консервативных СМИ с просьбой предоставить доказательства того, что она работала в McDonald's. Ее кампания не ответила на просьбу прокомментировать обвинения Трампа и его предстоящий визит в McDonald's.

Представитель кампании сообщил CNN, что Харрис работала в McDonald's в Аламеде, штат Калифорния, летом 1983 года, когда она еще была студенткой университета Говарда в Вашингтоне. По словам чиновника, она работала на кассе и обслуживала машины для приготовления картофеля фри и мороженого.

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