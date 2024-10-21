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Мешканці Молдови проголосували проти вступу до ЄС

Сергій Сидоренко, Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 00:51
Мешканці Молдови проголосували проти вступу до ЄС
Жінка голосує на президентських виборах і референдумі про вступ до Європейського Союзу на виборчій дільниці в селі Бульбоака у Молдові, фото: Getty Images

Попередні результати референдуму у Молдові свідчать, що мешканці цієї країни (без урахування діаспори) не підтримують фіксації європейського шляху у конституції.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Кишинева

Деталі: Референдум, що проводився одночасно з виборами президента, позиціонувався владою та абсолютною більшістю партій-учасниць передвиборчого процесу як голосування за чи проти наміру Молдови вступити до ЄС.

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Однак після підрахунку даних з 85% дільниць підтримка відповіді "так" лише трохи перевищила 45%, причому цей результат тривалий час лишається стабільним у ході підрахунку.

 

Необхідно наголосити, що фінальний офіційний відсоток буде суттєво відмінним, оскільки наразі не враховує основні закордонні дільниці (голоси діаспори складають близько 15% від усіх голосів. Однак виборці, що голосували всередині Молдови – не продемонстрували підтримки європейської інтеграції. Зокрема, навіть у Кишиневі підтримка європейського вектора лише трохи перевищує 55%.

Про походження антиєвропейських настроїв читайте у статті "Від українців до гагаузів: хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові"

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При цьому, як повідомлялося, Придністров’я відмовилося від підвозу проросійських виборців на дільниці у Молдові.

МолдоваЄС
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