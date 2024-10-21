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Жители Молдовы проголосовали против вступления в ЕС

Сергей Сидоренко, Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 00:51
Жители Молдовы проголосовали против вступления в ЕС
Женщина голосует на президентских выборах и референдуме о вступлении в Европейский Союз на избирательном участке в селе Бульбоака в Молдове, фото: Getty Images

Предварительные результаты референдума в Молдове свидетельствуют, что жители этой страны (без учета диаспоры) не поддерживают фиксации европейского пути в конституции.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Кишинева

Детали: Референдум, который проводился одновременно с выборами президента, позиционировался властью и абсолютным большинством партий-участниц предвыборного процесса как голосование за или против намерения Молдовы вступить в ЕС.

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Однако после подсчета данных с 85% участков поддержка ответа "да" лишь немного превысила 45%, причем этот результат длительное время остается стабильным в ходе подсчета.

 

Необходимо отметить, что финальный официальный процент будет существенно отличаться, поскольку пока не учитывает основные зарубежные участки (голоса диаспоры составляют около 15% от всех голосов. Однако избиратели, голосовавшие внутри Молдовы - не продемонстрировали поддержки европейской интеграции. В частности, даже в Кишиневе поддержка европейского вектора лишь немного превышает 55%.

О происхождении антиевропейских настроений читайте в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове"

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При этом, как сообщалось, Приднестровье отказалось от подвоза пророссийских избирателей на участки в Молдове.

МолдоваЕС
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