За попередніми результатами Молдова йде на другий тур виборів президента

Попередній підрахунок результатів виборів президента Молдови дає перше місце чинній президентці, але сподівання на її перемогу у першому турі не справдилися.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Кишинева

Деталі: За результатами підрахунку майже 90% протоколів можна говорити про визначеність щодо лідерів перегонів.

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Перше місце твердо утримує Мая Санду, що змагається за другий термін на посаді президента. За даними голосування на приблизно 90% дільниць її результат – приблизно 37,5%. Найімовірніше, він дещо зросте до кінця підрахунку за рахунок голосів закордонних молдован, однак виборчий процес гарантовано переходить до другого туру.

На наступному етапі голосування Маї Санду протистоятиме Александр Стояногло, кандидати від проросійської Партії соціалістів Республіки Молдова. Наразі він має майже 29% підтримки виборців. Відрив від третього місця, яке обійняв Ренато Усатий (менше 14%) є достатньо великим, щоби прогнозувати учасників другого туру ще до завершення підрахунку.

Нагадаємо: ключовою сенсацією виборів стало те, що мешканці Молдови проголосували проти європейського вибору своєї держави, однак зберігається шанс, що за рахунок діаспори конституційний референдум щодо руху до ЄС буде успішним.

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