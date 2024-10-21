Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По предварительным результатам Молдова идет на второй тур выборов президента: Санду против Стояногло

Сергей Сидоренко, Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 01:14

Предварительный подсчет результатов выборов президента Молдовы дает первое место действующему президенту, но надежды на ее победу в первом туре не оправдались.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Кишинева

Детали: По результатам подсчета почти 90% протоколов можно говорить об определенности относительно лидеров гонки.

Реклама:

Первое место твердо удерживает Майя Санду, которая борется за второй срок на посту президента. По данным голосования на примерно 90% участков ее результат - примерно 37,5%. Скорее всего, он несколько возрастет к концу подсчета за счет голосов зарубежных молдаван, однако избирательный процесс гарантированно переходит ко второму туру.

На следующем этапе голосования Майе Санду будет противостоять Александр Стояногло, кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Сейчас он имеет почти 29% поддержки избирателей. Отрыв от третьего места, которое занял Ренато Усатый (менее 14%) является достаточно большим, чтобы прогнозировать участников второго тура еще до завершения подсчета.

Напомним: ключевой сенсацией выборов стало то, что жители Молдовы проголосовали против европейского выбора своего государства, однако сохраняется шанс, что за счет диаспоры конституционный референдум по движению в ЕС будет успешным.

РЕКЛАМА:

О происхождении антиевропейских настроений читайте в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове"

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Все новости...
Последние новости
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
16:04
Футбол"Динамо" – "Шахтер": Превью главного матча первого круга УПЛ
15:52
Цены на нефть могут упасть из-за сдержанности Израиля в ударах по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: