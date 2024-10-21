По предварительным результатам Молдова идет на второй тур выборов президента: Санду против Стояногло

Предварительный подсчет результатов выборов президента Молдовы дает первое место действующему президенту, но надежды на ее победу в первом туре не оправдались.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Кишинева

Детали: По результатам подсчета почти 90% протоколов можно говорить об определенности относительно лидеров гонки.

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Первое место твердо удерживает Майя Санду, которая борется за второй срок на посту президента. По данным голосования на примерно 90% участков ее результат - примерно 37,5%. Скорее всего, он несколько возрастет к концу подсчета за счет голосов зарубежных молдаван, однако избирательный процесс гарантированно переходит ко второму туру.

На следующем этапе голосования Майе Санду будет противостоять Александр Стояногло, кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова. Сейчас он имеет почти 29% поддержки избирателей. Отрыв от третьего места, которое занял Ренато Усатый (менее 14%) является достаточно большим, чтобы прогнозировать участников второго тура еще до завершения подсчета.

Напомним: ключевой сенсацией выборов стало то, что жители Молдовы проголосовали против европейского выбора своего государства, однако сохраняется шанс, что за счет диаспоры конституционный референдум по движению в ЕС будет успешным.

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