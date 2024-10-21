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Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування

Сергій Сидоренко, Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 01:24
Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації і не поспішає визнавати результати голосування
Мая Санду, фото: Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу.

Джерело: про це вона заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів, назвавши це "шахрайством безпрецедентного масштабу".

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Пряма мова: "Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів".

Деталі: Необхідно відзначити, що президентка Молдови не стала стверджувати, що купівля голосів була здійснена – її промова лишила варіанти трактування. Відповідати на уточнюючі запитання вона відмовилася.

У своїй промові Мая Санду наголосила, що "безпрецедентний напад на свободу і демократію" тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили, які "атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою". Як відомо, раніше влада Молдови неодноразово заявляла про спроби "зламу виборів" з боку групи Ілана Шора, що засуджений у Молдові за крадіжку мільярда євро з трьох банків, а також владу Росії, де зараз переховується Шор.

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Мая Санду, втім, не зробила чіткої заяви щодо визнання нею результатів виборів. "Ми чекаємо на остаточні результати і будемо реагувати твердими рішеннями", – заявила вона.

Як повідомлялося раніше, за даними ЦВК, мешканці Молдови проголосували проти європейського вибору своєї держави, однак зберігається шанс, що за рахунок діаспори конституційний референдум щодо руху до ЄС буде успішним.

Також попередній підрахунок голосів свідчить, що Молдова йде на другий тур виборів президента, де Санду протистоятиме проросійський Александр Стояногло.

Про походження антиєвропейських настроїв читайте у статті "Від українців до гагаузів: хто та чому формує основу підтримки Кремля у Молдові".

Молдова
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