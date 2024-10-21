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Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и не спешит признавать результаты голосования

Сергей Сидоренко, Алена ИвашкивПонедельник, 21 октября 2024, 01:24
Санду заявила о беспрецедентных фальсификациях и не спешит признавать результаты голосования
Мая Санду, фото: Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на выборах и референдуме в Молдове не было честного политического процесса.

Источник: об этом она заявила в выступлении в своем предвыборном штабе, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Санду утверждает, что власти имеют доказательства масштабной покупки голосов, назвав это "мошенничеством беспрецедентного масштаба".

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Прямая речь: "Мы имеем четкие доказательства того, что эти преступные группы ставили целью купить 300 000 голосов".

Детали: Необходимо отметить, что президент Молдовы не стала утверждать, что покупка голосов была осуществлена - ее речь оставила варианты трактовки. Отвечать на уточняющие вопросы она отказалась.

В своей речи Майя Санду подчеркнула, что "беспрецедентное нападение на свободу и демократию" продолжалось несколько месяцев, а также, что за этим стоят преступные группировки и иностранные силы, которые "атаковали нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой". Как известно, ранее власти Молдовы неоднократно заявляли о попытках "взлома выборов" со стороны группы Илана Шора, осужденного в Молдове за кражу миллиарда евро из трех банков, а также властей России, где сейчас скрывается Шор.

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Майя Санду, впрочем, не сделала четкого заявления о признании ею результатов выборов. "Мы ждем окончательных результатов и будем реагировать твердыми решениями", - заявила она.

Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, жители Молдовы проголосовали против европейского выбора своего государства, однако сохраняется шанс, что за счет диаспоры конституционный референдум по движению в ЕС будет успешным.

Также предварительный подсчет голосов свидетельствует, что Молдова идет на второй тур выборов президента, где Санду будет противостоять пророссийский Александр Стояногло.

О происхождении антиевропейских настроений читайте в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове".

Молдова
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