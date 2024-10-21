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За добу окупанти завдали 229 ударів по Запорізькій області

Олена ІвашківПонеділок, 21 жовтня 2024, 08:05
За добу окупанти завдали 229 ударів по Запорізькій області
фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, з них 5 зазнали авіаударів, є руйнування.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Протягом доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці".

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Деталі: 97 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку і Левадне. 

11 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку і Роботине. 114 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Запорізька область
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