За добу окупанти завдали 229 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, з них 5 зазнали авіаударів, є руйнування.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Протягом доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Лобковому, П'ятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці".

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Деталі: 97 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку і Левадне.

11 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку і Роботине. 114 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.