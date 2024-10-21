У Києві вантажівка протаранила маршрутку: загинула 72-річна пасажирка

У Солом’янському районі Києва вранці у понеділок вантажна "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири, постраждали 9 людей, 7 з яких були шпиталізовані, одна з травмованих, 72-рычна жынка померла по дорозі до лікарні.

Джерело: пресслужба Нацполіції Києва, КМДА, Київська міська прокуратура

Деталі: Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вранці на вулиці Вадима Гетьмана.

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На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

Кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих.

Оновлено. В КМДА згодом уточнили, що внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували.

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Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки.

На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики. Рух транспорту ускладнений у напрямку Індустріального шляхопроводу.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що за кермом "Газелі" був 70-річний водій. Згідно даних "Драгера", водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп’яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма.

За даними прокуратури, внаслідок ДТП одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до лікарні. Точна кількість постраждали ще встановлюється.