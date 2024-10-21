В Киеве грузовик протаранил маршрутку: погибла 72-летняя пассажирка

В Соломенском районе Киева утром в понедельник утром грузовая "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры, пострадали 9 человек, 7 из которых были госпитализированы, одна из травмированных, 72-летняя женщина умерла по дороге в больницу.

Источник: пресс-служба Нацполиции Киева, КГГА, Киевская городская прокуратура

Детали: Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вадима Гетьмана.

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На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП главка полиции, патрульные полицейские и медики.

Количество пострадавших уточняется, в настоящее время известно о четырех пострадавших.

Обновлено. В КГГА впоследствии уточнили, что в результате ДТП пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали.

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Спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте, и водителя грузовика.

На месте работают все экстренные службы, в частности медики. Движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что за рулем "Газели" был 70-летний водитель. Согласно данным "Драгера", водитель "Газели" не находился в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, у грузового автомобиля отказали тормоза.

По данным прокуратуры, в результате ДТП о Одна из травмированных пассажирок - 72-летняя женщина умерла по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще устанавливается.