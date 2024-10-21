Синоптики обіцяють теплу та суху погоду в найближчі два дні

У вівторок та середу в Україні буде без опадів, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вдень буде 12-17° тепла.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, на узбережжі морів до 8° тепла, у Карпатах 1-3° морозу, вдень 12-17° тепла.

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У Києві буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, а вдень підніметься до 14-16°.

23 жовтня Україні не буде опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на півдні та Закарпатті 13-18°.

У столиці в суботу теж не буде дощів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, а вдень сягатиме 13-15°.

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