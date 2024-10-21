Синоптики обещают теплую и сухую погоду в ближайшие два дня

Во вторник и среду в Украине будет без осадков, в западных областях ночью и утром местами туман. Температура днем будет 12-17° тепла.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, в Карпатах 1-3° мороза, днем 12-17° тепла.

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В Киеве будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, а днем поднимется до 14-16°.

23 октября в Украине не будет осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на юге и Закарпатье 13-18°, на юге и Закарпатье 13-18°.

В столице в субботу тоже не будет дождей. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, а днем будет достигать 13-15°.