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У Молдові на референдумі підтримали рух до ЄС з мінімальною перевагою

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 жовтня 2024, 14:20
У Молдові на референдумі підтримали рух до ЄС з мінімальною перевагою
Фото: Getty Images

За даними молдовської ЦВК, після підрахунку 99,46% голосів виборців підтвердили позитивну відповідь громадян Молдови на конституційному референдумі щодо вступу в ЄС – проте із дуже незначним відривом. Різниця у голосах між прихильниками та противниками склала всього 12 243.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з результатами, відповідь "так" на референдумі щодо внесення євроінтеграційного курсу у конституцію дали 50,41% виборців, а відповідь "ні" – 49,59%.

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Тепер в основному законі Молдови з’являться норми про її європейську інтеграцію.

Водночас звертає увагу те, цей позитивний результат забезпечила діаспора. Натомість мешканці Молдови виступили проти зближення країни з ЄС.

Зокрема, після підрахунку даних з 85% дільниць підтримка відповіді "так" лише трохи перевищила 45%. Результат змістився на користь євроінтеграторів лише після того, як почали надходити дані із закордонних дільниць, де проживає проєвропейськи налаштоване населення.

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Навіть у столиці Кишиневі проти європейського майбутнього виступили 44% виборців, тобто майже половина жителів. У найбільш проросійському регіоні Гагаузії негативних відповідей було 95%.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на виборах та референдумі у Молдові не було чесного політичного процесу. Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів.

Президентка наголосила, що "безпрецедентний напад на свободу і демократію" тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили, які "атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою". 

Нагадаємо: Референдум у Молдові проходив разом із першим туром президентських виборів, де Санду перемогла, однак наступний президент буде визначений у другому турі.

Читайте також: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу

МолдоваЄСреферендум
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